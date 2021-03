Sanremo, la classifica provvisoria dopo la quarta serata

Venerdì ha votato la Sala Stampa. In testa resta ancora Ermal Meta seguito da Willie Peyote

Il 71esimo Festival di Sanremo sta per arrivare al traguardo. Venerdì 5 marzo la Sala Stampa ha giudicato i 26 Big in gara, premiando Colapesce Dimartino - al primo posto - poi Maneskin e Willie Peyote. I voti si sono sommati ai precedenti della Giuria Demoscopica, dando vita a una nuova classifica provvisoria che vede ancora in testa Ermal Meta. Il televoto nella finale di sabato può ancora cambiare il risultato.

La classifica provvisoria

1 - Ermal Meta

2 - Willie Peyote

3 - Arisa

4 - Annalisa

5 - Maneskin

6 - Irama

7 - La Rappresentante di Lista

8 - Colapesce Dimartino

9 - Malika Ayane

10 - Noemi

11 - Lo Stato Sociale

12 - Orietta Berti

13 - Extraliscio feat Davide Toffolo

14 - Max Gazzè

15 - Fulminacci

16 - Gaia

17 - Francesca Michielin e Fedez

18 - Madame

19 - Fasma

20 - Ghemon

21 - Francesco Renga

22 - Coma_Cose

23 - Gio Evan

24 - Bugo

25 - Random

26 - Aiello