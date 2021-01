Coma_Cose a Sanremo 2021 con 'Fiamme negli occhi', brano scritto a quattro mani da Fausto Lama e California. Per il duo è la prima volta all'Ariston.

Coma_Cose a Sanremo 2021 con 'Fiamme negli occhi': canzone, testo e video

I Coma_Cose sono riusciti a toccare temi spesso taciuti come l'emarginazione, la solitudine e la rabbia: mai un giudizio, solo necessità d'espressione e condivisione. "Fiamme negli occhi è una fotografia della nostra storia, forse della storia di molti - spiegano - È una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli. La nostra vita, i nostri sogni, la musica per noi sono un viaggio da percorrere insieme e a volte c'è bisogno di urlarselo in faccia. Crediamo a un percorso di condivisione e crescita reciproca, speriamo che anche altre persone si rivedano in tutto questo".

Il testo e il video del brano non sono ancora disponibili, ma verranno inseriti appena possibile

Chi sono Coma_Cose, a Sanremo 2021 con 'Fiamme negli occhi'

I Coma_Cose sono una coppia nella vita e nella musica. Si conoscono nell'estate del 2016 per ritrovarsi poco dopo a lavorare insieme come commessi, da lì la decisione di lanciarsi insieme alla ricerca di un sogno condiviso. L'obiettivo, o meglio, l'esigenza è quella di offrire uno sguardo alternativo sul quotidiano, sulle emozioni di una generazione liquida che merita di essere raccontata con nuovi stilemi. Artisticamente sono capaci di fondere un gusto sonoro eclettico ad una scrittura potente caratterizzata da immagini tipicamente urban.