Sanremo, Coma_Cose: "La nostra storia? Nata in negozio, ora insieme nella vita e sul palco"

In diretta con Coma_Cose, in gara a Sanremo con la canzone 'Fiamme negli occhi'

Insieme dal 2016, Fausto Lama e California sono tra le rivelazioni di questo Festival. "Non siamo abituati allo spettacolo televisivo, ma siamo curiosi di sperimentare cose nuove" raccontano a Today il giorno dopo il debutto. Sul Toto-Big non hanno dubbi: "Colapesce Dimartino, sarebbe bello dividere il podio con loro"

"Siamo ancora un po' adrenalinici, abbiamo dormito poco" così i Coma_Cose - duo composto da Fausto Lama e Calfornia - raccontano ai microfoni di Today le emozioni del debutto al Festival di Sanremo. Prima volta all'Ariston per loro, certamente tra le rivelazioni di questa edizione: "Non siamo abituati a questo tipo di spettacolo televisivo, non veniamo da un talent - spiegano, in collegamento dalla camere del loro albero - È una sfida perché è uno spettacolo diverso, si comunica in modo diverso rispetto a un concerto, ma siamo curiosi di sperimentare cose nuove".

Una coppia sul palco, ma anche nella vita. Il loro è un rapporto simbiotico: "Amore e collaborazione musicale sono nati insieme - ricorda California - Ci siamo conosciuti e abbiamo subito cominciato a condividere la passione per la musica. Non conosciamo la nostra storia senza lo stare insieme sempre". E Fausto aggiunge: "Lavoravamo come commessi, fin da subito abbiamo lavorato insieme ed è lo schema che ci appartiene. Penso che sarebbe strano convivere facendo cose diverse, sarebbe un equilibrio rotto, per quanto non è una passeggiata perché stiamo insieme h24 e ci scorniamo anche".

Il 16 aprile esce il loro nuovo album, 'Nostralgia', scritto come sempre insieme: "È un disco breve ma intenso, è un punto della situazione. Siamo nell'età in cui si diventa adulti, il disco è una sorta di autoanalisi e anche di perdono".