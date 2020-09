Sanremo 2021, Foa conferma: "Si farà"

La 71esima edizione del Festival di Sanremo, in programma all'Ariston dal 2 al 6 marzo, si farà. Parola del presidente Rai Marcello Foa, che a margine del Prix Italia ha dichiarato: "Non immaginiamo neanche che Sanremo non possa esserci. L'auspicio è che da qui ai primi di marzo si possano trovare le misure di sicurezza che possano consentire l'afflusso in sala normale senza correre alcun rischio. Credo sia questo l'obbiettivo".

Dopo i dubbi delle ultime settimane, nati per il nuovo incremento di contagi, Foa chiarisce: "Nessuno vuole prendere decisione avventate, ma la lezione del Prix Italia è quella giusta: a un certo punto devi crederci, devi andare avanti e credo che Sanremo, che è stato l'ultimo grande evento prima del lockdown, nell'edizione 2021 possa essere ricordato come un momento di ripartenza gioiosa dopo la parentesi del covid. Naturalmente tutto questo con la responsabilità che è necessaria".

Un messaggio positivo che sposa lo spirito con cui Amadeus sta preparando il prossimo Festival. "Il primo dopo il coronavirus" aveva detto il conduttore poco dopo il lockdown, facendo immaginare un Sanremo diverso dai precedenti 70.