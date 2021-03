Diodato apre il Festival con ‘Fai rumore’ (ma stecca): l’Ariston vuoto si riempie di emozione

Il Festival di Sanremo 2021 si apre così come si è concluso l’8 febbraio 2020: con l’immagine di Diodato vincitore della scorsa edizione tra Amadeus e Fiorello. Una scena indimenticabile, “l’ultima immagine felice di un intero Paese”, l’ha definita il conduttore presentando il cantante tornato sul palco per esibirsi ancora con quel brano ‘Fai rumore’, “diventato l’inno di un Paese che non si voleva arrendere” durante il lockdown.

Un’interpretazione intensa quella di Diodato che, comprensibilmente emozionato, prende qualche stecca durante l’esibizione che comunque riempie l’Ariston, vuoto di presenze, ma pieno di ricordi in un’edizione che è già nella storia.