Dodi Battaglia amareggiato dal mancato tributo per Stefano D’Orazio a Sanremo: il gesto di Serena Bortone

Il mancato tributo a Stefano D’Orazio nella finale del Festival di Sanremo continua a far parlare. Dopo il malcontento espresso da Red Canzian che ha definito “una cosa orrenda” l’assenza dell’omaggio al batterista dei Pooh scomparso lo scorso novembre, una profonda amarezza è stata riferita anche da Dodi Battaglia che, intervenuto nel programma ‘Oggi è un altro giorno’ in diretta su Rai Uno, si è detto amareggiato per non aver assistito all’omaggio annunciato da Amadeus e poi non realizzato.

“Una cosa come quella accaduta al Festival di Sanremo con un messaggio annunciato che poi non è stato fatto, veramente mi ha lasciato profondamente amareggiato e non soltanto me” ha affermato il musicista della band: “In 5 ore di trasmissione un minuto poteva essere dedicato a un grande come lui… ma soprattutto perché è stato annunciato ma poi non è stato così… Mi ha veramente ferito”. Battaglia ha aggiunto di non avercela né con Amadeus né con Fiorello, solo ha espresso una delusione che Serena Bortone ha voluto accogliere mandando un video tributo proprio in ricordo di Stefano D’Orazio. "La Rai è grande, aveva anche dedicato una serata ai Pooh", ha affermato la conduttrice prima di mandare in onda il filmato che ricordava l’esibizione della band con ‘Uomini soli’.

La moglie di Stefano D’Orazio rammaricata per il mancato tributo a Sanremo

La serata finale di Sanremo 2021 prevedeva un omaggio allo storico batterista dei Pooh Stefano D'Orazio, ma lo spazio è saltato per la lunghezza eccessiva dello show, andato ben oltre le 2 di notte. Delusa per il mancato ricordo da un palco così prestigioso anche Tiziana Giardoni, moglie di D’Orazio: “Ho sperato in un ricordo .. ma nulla ... non importa ci sono io .. e tutti coloro che ti amano a farsi sentire .. e noi facciamo molto rumore”, ha scritto su Instagram a corredo di una foto del marito.

Amadeus si è scusato personalmente per l’accaduto: “Mi scuso, c'è stato un problema di sforamenti, di tempi. È colpa mia. Mi scuso con i Pooh. Quell'omaggio l'avevo voluto perché Stefano D'Orazio era un amico, quindi io sono il primo ad essere dispiaciuto”, le parole del conduttore.