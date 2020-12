Sanremo 2021, Amadeus: “Elodie co-conduttrice, Achille Lauro e Ibrahimovic ospiti fissi”

Sanremo 2021, l’organizzazione della kermesse che dal 2 al 6 marzo arricchirà le cronache televisive italiane avanza sesta sosta nell’ultimo periodo dell’anno e, per bocca di Amadeus, ufficializza i nomi dei primi ospiti che saranno con lui sul palco dell’Ariston Dopo l’annuncio dei 26 big in gara, il direttore artistico del Festival ha anticipato che Achille Lauro sarà superospite fisso, mentre Elodie una delle prime donne scelte per affiancarlo nella conduzione di una serata.

"Achille Lauro sarà ospite fisso del festival, con 5 'quadri' a cui sta già lavorando, uno per ogni serata del festival", ha spiegato presentando lo show del Capodanno di Rai1 'L'anno che verrà'. "Elodie sarà una delle presenze femminili che mi accompagnerà sul palco, in una delle serate del festival", ha aggiunto ancora.

Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic ospite fisso del festival

Due cantanti, ma non solo, perché anche Zlatan Ibrahimovic è stato scelto come ospite fisso del festival di Sanremo 2021. "Zlatan Ibrahimovic sarà con noi in tutte le cinque serate del festival, senza perdere neanche una partita del Milan", ha annunciato Amadeus parlando del calciatore svedese, attaccante del Milan.

Sanremo 2021, la ‘nave bolla’ come ipotesi per il pubblico dell'Ariston

Nelle ultime ore a tenere banco è stata l’ipotesi della ‘nave bolla’ su cui tenere in sicurezza, lontano da ogni rischio di contagio di coronavirus, il pubblico chiamato a presenziare nel teatro Ariston. “L’ipotesi nave per il pubblico è bellissima, è un modo geniale per mettere in sicurezza 500 persone che potranno essere il pubblico dell’Ariston”, ha detto a tal proposito Amadeus: “Tutti dovranno essere controllati, nel massimo della sicurezza. Dovrà essere un Sanremo storico, quello dove finalmente mettiamo la testa fuori dall’acqua”.