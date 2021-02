La grande bellezza di Elodie: i suoi look più iconici in attesa di Sanremo 2021

Anche il più indifferente al clamore che il Festival di Sanremo di norma si porta appresso, alla fine, cederà. Anche quello che “no, io, per carità, Sanremo non lo guardo!” si ritroverà per caso a bloccare lo zapping quando Elodie farà la sua comparsa accanto ad Amadeus sul palco dell’Ariston. Non è una certezza, ma la probabilità che in quei momenti lo share registrerà picchi importanti sale di pari passo all’aspettativa dello spettacolo che la cantante 30enne, in qualità di co-conduttrice, offrirà al pubblico della kermesse, segnata già nella scorsa edizione da una presenza ormai scritta nella storia dell’evento per la riuscita di un’immagine pressoché perfetta.

Perché si sa che ‘Sanremo è Sanremo’, per le canzoni, sì, ma pure per l’estetica, per quella sfolgorante offerta di eleganza come di cadute di stile, di gaffe come di potenti citazioni che ogni anno soddisfa la domanda di una platea pronta a lasciarsi sorprendere, dall’udito e dalla vista. E se Elodie ha registrato una magnifica doppietta nel 2020, con la sua ‘Andromeda’ cantata con indosso abiti difficilmente immaginabili su altre donne senza lo stesso pazzesco risultato, quest’anno sarà solo uno il colpo in canna: quello scenico, prodotto da un look ancora tutto da svelare.

Elodie, i look da ricordare: da Amici a Sanremo 2021

Non bisogna riavvolgere troppo il nastro dello spettacolo nostrano per individuare gli esordi di Elodie: risale ad appena sei anni fa, infatti, l’esordio nel talent di ‘Amici di Maria De Filippi’ dell’allora 25enne romana che fece breccia nel pubblico di Canale 5 per i capelli rosa e una voce destinata al successo. Poco da ricordare quanto alla sua immagine ancora digiuna di uno stile definito: resta l’abito indossato nella finale del programma, marchio Vivetta, romantico e perfetto per la giovane artista che sarebbe diventata.

Nel 2017 un balzo in avanti per l’immagine della cantante, per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con un look decisamente più definito, ma non ancora del tutto plasmato sulla maturità di una donna che solo da quel momento in poi pare voler dar prova di un carattere forte, da imporre nel mondo della musica come i quello del fashion system. A vestirla è Etro, marchio che indosserà anche in occasione della sua prima volta alla Scala di Milano.

Col tempo i social diventano il registro dove annotare tutti i cambiamenti di Elodie, sempre così sorprendentemente bellissima nonostante drastici cambiamenti di look che passano anche dalla pettinatura, ora corta e bionda, ora piena di lunghe treccine. Ma è nel 2020, grazie alla saggia scelta di affidarsi maestria di un brand come Versace che il fenomeno Elodie esplode sul palco dell’Ariston, con una rassegna di abiti che hanno consegnato alla storia del Festival un look curato nei minimi dettagli dalla sua stylist Ramona Tabita.

E sarà sempre Versace l’abito luccicante come un gioiello proibitivo indossato da Elodie nell’ultimo Festival del Cinema di Venezia, magnifico contenitore per un mix micidiale di eleganza e sensualità superabile solo dalla stessa indossatrice. Visto il risultato, estremamente attendibile risulta la fonte che parla di un nuovo connubio tra Elodie e Donatella Versace anche in occasione di Sanremo 2021: l’esplosione scenica sarà deflagrante, garantito.