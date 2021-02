Ermal Meta a Sanremo 2021 con 'Un milione di cose da dirti': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Ermal Meta è in gara a Sanremo 2021 con il brano 'Un milione di cose da dirti'. Il cantautore di origine albanese torna all'Ariston per la quarta volta. 'Un milione di cose da dirti' è una canzone d'amore - scritta da lui e con la musica di Roberto Cardelli - dal sound essenziale, che parla di un sentimento sofferto. Pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello universale.

Ermal Meta a Sanremo 2021 con 'Un milione di cose da dirti': testo e video

Senza nome io, senza nome tu

E parlare finché un nome non ci serve più

Senza fretta io, senza fretta tu

Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Avrai il mio cuore a sonagli

Per i tuoi occhi a fanale

Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Chi è Ermal Meta, a Sanremo 2021 con 'Un milione di cose da dirti'

Nato nel 1981 a Fier, in Albania, Ermal Meta si è trasferito in Italia, a Bari, con la madre e il fratello quando aveva 13 anni. Inizia giovanissimo con i gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla, per poi intraprendere la carriera da solista nel 2013. Da autore ha scritto brani per molti protagonisti della musica italiana tra cui Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Marco Mengoni, Giusy Ferreri e Francesca Michielin, me per lui il successo arriva nel 2016 con il terzo posto a Sanremo tra le Nuove Proposte grazie alla canzone 'Odio le favole'. L'anno dopo torna all'Ariston e si riclassifica terzo con 'Vietato morire', nel 2018 invece il trionfo insieme a Fabrizio Moro con 'Non mi avete fatto niente', presentata anche all'Eurovision Song Contest a Lisbona. Venerdì 12 marzo, pochi giorni dopo il Festival, esce il nuovo album 'Tribù Urbana', contenente 11 brani inediti tra cui il singolo sanremese.