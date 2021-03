Sanremo, Extraliscio: "Portiamo il liscio ai giovani e ridiamo dignità alla musica romagnola"

Per il gruppo e Davide Toffolo, più che una gara è una festa. "Portiamo il suono, la passione e la gioia" raccontano a Today. "Il Festival? Nessuno di noi se l'aspettava" e sul toto-big non hanno dubbi: "La Rappresentante di Lista"

"Siamo in missione per conto del liscio". Gli Extraliscio e Davide Toffolo commentano ai microfoni di Today la loro partecipazione al 71esimo Festival di Sanremo: "Essere sul più importante palco italiano è una sorpresa per noi, nessuno se l'aspettava". Portano quello che definiscono il "punk da balera", che unisce musica tradizionale, elettronica e melodie capoverdiane. E ancora altro: "Quando è nato questo progetto - spiega Mirco Mariani - la proposta era riportare il liscio ai giovani, ma io ho sempre sperato in qualcosa di più, cioè ridare alla musica romagnola quella dignità che stava perdendo. Bisognava cercare di rompere le regole mantenendo le regole. Non era semplice ma abbiamo creduto in questo sogno".

Oggi sono a Sanremo, felici di condividere il palco con un cast dalle mille sfaccettature: "Quest'anno Amadeus ha fatto un Sanremo che rimarrà nella storia, anche musicalmente. Fa capire che la musica è in movimento, non è bloccata come il periodo storico può far pensare". Tra i colleghi, uno fra tutti? "La Rappresentante di Lista".