Fasma a Sanremo 2021 con 'Parlami': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Fasma è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'Parlami'. Il rapper aveva già partecipato l'anno scorso tra le Nuove Proposte e torna con una canzone d'amore dalle venature rock. Il brano, scritto da lui, ha un testo intenso, come spiega a Tv Sorrisi e Canzoni: "Ho pesato ogni virgola perché l'effetto finale fosse viscerale, potentissimo".

Fasma a Sanremo 2021 con 'Parlami': testo e video

Vorrei darti la mia forza per vederti parlare

Non di ciò che ti succede ma parlare di te

Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te

Non dire non dire

Che ti va bene questo mondo bastardo

Anche con il posto rubi il posto di un altro

Anche se voglio io non posso cambiarlo,

Io non sono quell’altro

Che di me

Che di me

Ti rimane solo addosso il tabacco

Qualche foto e qualche vestito sparso

Anche se voglio io non posso cambiarlo

Io non posso cambiarlo

Ma noi sì

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni

Il video verrà pubblicato appena disponibile

Chi è Fasma, a Sanremo 2021 con 'Parlami'

Fasma, nome d'arte di Tiberio Fazioli, è nato a Roma nel 1996. Inizia a muovere i primi passi nella musica fin da giovanissimo e a vent'anni fonda la crew WFK insieme al produttore GG, a Barak da Baby e Tommy l'Aggiustatutto. Nel 2017 escono i suoi primi brani, raccolti l'anno dopo nell'Ep d'esordio WFK.1. Sempre nel 2018 arriva secondo al Summer Festival e nel 2020 arriva a Sanremo tra le Nuove Proposte.