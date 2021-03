Sanremo, Fasma: "Amo la notte, quando le persone sono più vere"

Dalle Nuove Proposte, l'anno scorso, ai Big. "Credo nel duro lavoro, questo è solo l'inizio", così Fasma commenta ai microfoni di Today il suo ritorno a Sanremo dopo appena un anno e da campione. 'Parlami', la canzone con cui è in gara, ha delle venature rock nuove per l'artista ma non parla d'amore, o meglio, non solo: "Io non parlo mai d'amore, le mie canzoni non sono d'amore - spiega - Faccio musica per quello che ho dentro, poi il sentimento che la gente riconosce può essere personale, soprattutto perché io stesso vedo diversi punti di vista di quella traccia. Non vado mai a dire il significato dei testi perché non voglio influenzare le persone. Faccio musica per me ma poi gli altri devono giocarci e renderla propria".

Ama scrivere di notte, racconta ancora: "La notte vengo ispirato, riesco a ragionare molto di più. Credo che durante la notte le persone sono più vere. Oltre che levarsi i vestiti si levano anche le maschere". Grande fonte di ispirazione è la sua città, Roma: "Mi influenza tantissimo. Ci sono alcuni nomi delle strade a Roma che ispirano anche solo il camminare in quella strada, come il vicolo del Divino Amore oppure il vicolo della Lupa. A volte invece cammino in una strada o in una piazza e scopro che è una piazza terziaria, ma se la delocalizzi e la sposti in un'altra città diventà la piazza più bella".