"Questo è il mio papà", il video (virale) di Leone che guarda Fedez a Sanremo

Un video in cui il piccolo Leone, tre anni, guarda il papà Fedez cantare sul palco di Sanremo 2021. Oltre settemila like in un'ora per la clip pubblicata sui social dal cantante milanese, in gara al festival col brano 'Chiamami per nome' al fianco di Francesca Michielin. "Vivo per momenti come questi", scrive in calce al post il rapper, che ha ricevuto le immagini dalla moglie Chiara Ferragni, incinta del loro secondo figlio. "Siamo troppo fieri di te", risponde l'influencer tra i commenti.

La paternità e gli impegni professionali si mixano in questo momento nella vita di Federico, che così racconta questo momento intenso che si sta trovando ad affrontare: "La mia vita ad oggi arriva a Sanremo e alle due settimane dopo, quando diventerò di nuovo papà. Non guardo oltre questo", ha dichiarato nelle scorse settimane, senza nascondere l'ansia da prestazione in un periodo così delicato (tanto da essersi commosso sul palco in occasione della prima serata): "Faccio la terpia Emdr, che aiuta tantissimo ma non solo per questa occasione, e poi faccio meditazione trascendentale".

Proprio alla vigilia della puntata di debutto del festival, Fedez aveva dedicato alla sua famiglia l'outfit sfoggiato in quell'occasione speciale: una camicia con le iniziali F. C. L. V. cucite sul dorso. Facile fare due più due: F per Fedez, C per Chiara, L per Leone e la V lascia supporre che si tratti dell’iniziale del nome della secondogenita frutto dell’amore per Chiara Ferragni e che la coppia, sposata da tre anni, ha promesso di svelare solo al momento della nascita. Vittoria? Valentina? Le ipotesi dei fan si sprecano. Il rebus continua e, nel frattempo, i fan si godono la tenerezza del video di Leone.