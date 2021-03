"Fedez ha rischiato di svenire dietro le quinte a Sanremo"

Che Fedez fosse molto emozionato all'idea di salire sul palco di Sanremo è stato chiaro sin dai primi minuti della sua esibizione. Le sue lacrime al termine della performance accanto a Francesca Michielin hanno colpito il pubblico, che ha prontamente manifestato affetto via social. Ed oggi a riportare un retroscena su quanto avvenuto dietro le quinte del festival è Fiorello, che racconta come il rapper abbia rischiato lo svenimento nel backstage.

Fedez ha rischiato di svenire a Sanremo 2021

Dopo aver visto Fede piangere, Fiorello ha domandato a Fedez se andasse tutto bene. Il cantante lo ha rassicurato. In queste ore lo showman ha confidato di aver trovato in un forte stato di agitazione l'artista milanese. "Mai avrei pensato. Stava per svenire, l'ho dovuto prendere io - ha dichiarato - Ti giuro. Mi ha detto: ‘No, non entro, me ne vado. Chi me l'ha fatta fare, perché non stavo a casa?'". Amadeus, allora, ha spiegato a Fedez che anche Fiorello prova la stessa angoscia prima di salire sul palco: "Hai detto le stesse cose che mi dice lui tutti i giorni".

Il trucco dei braccialetti anti-ansia

Nei giorni scorsi Fedez stesso ha ammesso di vivere una forte ansia da prestazione, tanto da rivelare di indossare braccialetti anti-ansia nel corso delle serate. "Sono braccialetti che mi servono a combattere l’ansia con delle vibrazioni… Vi dirò se hanno funzionato", ha confidato tra le Instagram Stories. E, visto quanto accaduto ieri, si potrebbe dire che pare abbiano funzionato meno del previsto.

In soccorso di Fedez, poi, c'è anche la psicoterapia: "Ho un po’ d’ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna".

Chiara Ferragni lo supporta da casa

Intanto a casa, a sostenerlo, c'è la moglie Chiara Ferragni, che proprio durante l'esibizione del marito ha inviato via social tutto il suo supporto. L'influencer ha condiviso alcuni video del piccolo Leone che tifa per il papà a distanza. A pesare sul cantante è, probabilmente, anche il momento che sta vivendo dal punto di vista privato: Chiara, infatti, è giunta al termine della gravidanza e tra poche settimane darà alla luce il secondo figlio della coppia. Una femminuccia, questa volta, il cui nome inizierà per "V".