Sanremo, Fedez in lacrime alla fine dell’esibizione: l'abbraccio di Francesca Michielin (VIDEO)

Un palco come quello di Sanremo carica di emozione chi lo calca e alla fine capita di commuoversi… E’ successo a Fedez che, terminata l’esibizione di ‘Chiamami per nome’ con Francesca Michielin, ha mostrato gli occhi lucidi bagnati dalle lacrime. L’abbraccio della sua partner e l’intervento di Fiorello hanno saputo sdrammatizzare il momento per fare spazio a un sorriso: quello di un interprete che non nasconde le sue emozioni.

La camicia di Fedez svela l’iniziale del nome della figlia che sta per nascere

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, Fedez ha postato una foto con indosso una camicia recante quattro iniziali riferite ai nomi dei componenti della sua famiglia.

F. C. L. V. sul dorso della variopinta creazione Versace indossata sul palco dell’Ariston sotto a un’elegante giacca. A corredo della foto l’eloquente didascalia: “La mia famiglia mi copre le spalle”. Facile fare due più due: F per Fedez, C per Chiara, L per Leone e la V lascia supporre che si tratti dell’iniziale del nome della secondogenita frutto dell’amore per Chiara Ferragni e che la coppia ha promesso di svelare solo al momento della nascita.

Nel video in basso, Fedez piange a Sanremo