Sanremo 2021, la Rai cerca figuranti al posto del pubblico: scoppia la polemica

Online una petizione per dire no alla possibilità di riempire il Teatro Ariston con una platea di persone ingaggiate per le cinque serate del Festival

Figuranti al posto del pubblico per il prossimo Festival di Sanremo? L’ipotesi non va giù al popolo del web che è insorto contro la possibilità paventata dalla Rai di ricorrere all’espediente per riempire il Teatro Ariston durante la kermesse che si terrà dal 2 al 6 marzo. In sole 48 ore ha già superato le 20mila firme la petizione lanciata su Change.org da Claudio Bellumore, giovane direttore di coro e musicista, volta a raccogliere i pareri contrari all’ipotesi e chiedere al Governo e a Viale Mazzini di invertire la rotta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra tutti i teatri italiani.

"La Rai, dopo il 'no' al pubblico nel Teatro Ariston da parte del Prefetto di Imperia, Alberto Intini, sta pensando di ingaggiare dei figuranti al posto del pubblico per il Festival di Sanremo", esordisce il testo dell'appello online: "Visti tutti i Dpcm dei mesi scorsi che vietano lo svolgimento di qualsiasi evento aperto al pubblico in teatri, sale da concerto, luoghi assimilabili o addirittura all'aperto, questo è inaccettabile". "Cosa cambia tra i figuranti e il pubblico?", si domanda l'autore della campagna. "Non si tratta sempre di persone sedute in platea che assistono allo spettacolo? Ne differisce solo il nome, un ottimo escamotage legale che offende tutti gli italiani che non possono lavorare nei teatri e quelli che da mesi non possono godere dell'Arte". In altro modo, spiega, "anche tutti gli altri Teatri italiani potrebbero applicare rigidi criteri e protocolli di monitoraggio della diffusione del Covid-19, sanificazione e distanziamento, come hanno già fatto nei mesi estivi con ottimi risultati. La legge è uguale per tutti(?)", conclude. In queste ore, il numero di firme sul contatore della petizione continuano a crescere.

Sanremo 2021, i requisiti per essere figuranti

“È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”: questo quanto scritto in un avviso riportato dall’Ansa in merito alla presenza di figuranti al teatro Ariston di Sanremo.

In effetti, lo stesso Amadeus, aveva già ipotizzato la soluzione di figuranti per permettere lo svolgimento in sicurezza del Festival: “Sì, pensiamo a figure contrattualizzate che sono parte integrante dello spettacolo nel rispetto del Dpcm. Con le giuste distanze possiamo arrivare a 380 persone in platea, mentre la galleria sarà ovviamente chiusa - ha dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival al Corriere -. Dobbiamo offrire al pubblico a casa e agli artisti che sono sul palco la possibilità di avere uno spettacolo vero. Chi dice che il pubblico non serve fa un altro mestiere. Io non mi metto a sindacare di protocolli sanitari e mi affido al giudizio di tecnici ed esperti. Su come si fa uno spettacolo invece penso di avere l’esperienza per sapere come si realizza uno show così importante”.