Sanremo, Fiorello irrompe in conferenza: "Ama mi hai deluso, nemmeno una polemica negazionista"

Lo showman è intervenuto a sorpresa durante l'incontro in streaming di Amadeus con la stampa per presentare la serata di Sanremo Giovani e dare qualche anticipazione sulla prossima edizione del Festival

"Il re dell'imprevedibilità", così Amadeus ha definito Fiorello durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani - in onda giovedì 17 dicembre in prima serata Rai1 - e la conferma è arrivata dopo una manciata di minuti, quando lo showman ha fatto irruzione.

Fiorello si è collegato a sorpresa all'incontro web da un account con altro nome e ha sgridato Amadeus, ironizzando sulle polemiche che hanno preceduto il Festival dello scorso anno e sull'assenza di polemiche, al momento, su Sanremo 2021. "Amadeus mi ha deluso: un po' di sessismo, un po' di omofobia, un po' di razzismo, un po' di negazionismo. Dicci qualche cosa, lanciati! Di come sei veramente, perché sennò cosa scrivono? La polemica non l'ha fatta? Non ti posso lasciare un minuto", ha scherzato tra le risate di Amadeus. Poi più serio ha aggiunto: "Era solo un pretesto per fare gli auguri di buone feste. Speriamo. Speriamo bene".

Nella foto Fiorello e Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani