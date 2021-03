Sanremo tira tardi. Fiorello ci scherza su, ma i Maneskin polemizzano: il tweet al vetriolo

Sanremo 2021 sarà ricordato come una delle edizioni più lunghe in termini di durata della diretta televisiva: ben cinque, infatti, sono le ore delle serate, circostanza che ha sollevato non poche polemiche per un finale che, prima serata a parte, non è mai arrivato prima delle 2 delle del mattino.

Il dettaglio è stato il pretesto per una battuta di Fiorello che con Amadeus ha scherzato sull’eccezionalità del fatto che la scaletta della serata stesse procedendo con qualche minuto di anticipo. "Incredibile, siamo in anticipo di qualche minuto", ha detto lo showman e se il conduttore ha accettato l’osservazione con ironia, sui social c’è stato chi tra i cantanti in gara ha colto la palla al balzo per esprimere un certo malcontento.

“E certo, lo vedi che se presenti i cantanti invece di fare il discovery channel de noantri forse finiamo prima dell’alba?”, il tweet dei Maneskin che, di certo, non la mandano a dire…