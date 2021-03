Sanremo, Fiorello in lacrime in conferenza stampa: le parole sulla figlia

Un Fiorello inedito questa mattina in conferenza stampa. Le battute che scandiscono le sue improvvisate al Casinò di Sanremo, davanti ai giornalisti, hanno lasciato spazio alla commozione quando una collega gli ha chiesto un commento sulla figlia, che come tanti ragazzi a causa della pandemia si sta perdendo i momenti più belli della vita.

Le lacrime sono arrivate prima delle parole: "Questo è quello che mi fa più male - ha detto lo showman - Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, andare il pomeriggio al cinema con gli amichetti, aspettare la più bella della terza C che usciva da scuola per guardarla.

Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera".

Anche Amadeus commenta: "Sto vivendo le stesse cose. Ho un figlio di 12 anni che vive la stessa situazione, non può andare neanche da un amichetto. Per loro questa pandemia è devastante".