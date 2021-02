Sanremo 2021, Fiorello nei panni di Matteo Renzi nello spot del Festival

Con lo slogan “Ignora Sanremo”, lo showman che affiancherà Amadeus durante tutte e cinque le serate, ha ironizzato sui motivi per cui è bene che Sanremo non sia guardato

Ora che tutta l’imponente organizzazione del Festival di Sanremo procede senza sosta verso la data di esordio della sua 71esima edizione, arriva anche il momento del primo spot della kermesse che ha come protagonista Fiorello, nascosto dietro il volto di cartone di Matteo Renzi. “Comitato Ignora Sanremo”, si legge accanto alla maschera indossata dallo showman che affiancherà Amadeus durante le cinque serate, ironico nel consigliare di non guardare il Festival con l’intento di mandarlo in crisi proprio come il Governo italiano dopo la volontà del leader di Italia Viva di ritirare i suoi ministri.

“Sono coperto per una questione di sicurezza. Questa è solo una faccia di cortesia. Perché ignorare il Festival? Perché se va bene Nasello (ovvero Amadeus, ndr.) vuole fare anche il terzo! E non ce lo meritiamo. Dal 2 al 6 marzo facciamo altro: mettiamo in crisi Sanremo. Ci vorrebbe quello bravo a fare le crisi. Come si chiama? Quello toscano..." dice Fiorello nelle sembianze di Matteo Renzi.

Il nuovo promo di #Sanremo2021 con un inedito Fiorello pic.twitter.com/jQipPGm6nT — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 9, 2021

Amadeus presenta Sanremo 2021: "Ibra ogni sera, come Lauro. Negramaro e Amoroso ospiti, Vanoni spalla per la finale"

"Siamo consapevoli della situazione difficile, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo - ha spiegato Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo che si è tenuta oggi in streaming: “A casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza. Abbiamo il dovere di dare 5 serate di serenità".

Il cast fisso è - o almeno dovrebbe - essere al completo. Per tutte le cinque serate del Festival sul palco dell'Ariston, oltre alla coppia di mattatori Amadeus e Fiorello, altri due fuoriclasse: Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Negramaro e Alessandra Amoroso sono i super ospiti confermati, mentre si lavora per Celentano-Benigni e Bertè.