Sanremo 2021, il nobile motivo per cui Francesca Michielin ha tagliato i capelli

La cantante si è presentata sul palco dell’Ariston con un inedito cambio di look. Lei stessa ha spiegato la decisione subito dopo l’esibizione: lo ha fatto per beneficenza, per “donarli alle donne che li hanno persi”

Francesca Michielin si è presentata alla prima uscita sul palco di Sanremo con un inedito taglio di capelli. La cantante ha abbandonato la lunga chioma che è stata finora un suo tratto caratteristico a favore di un caschetto molto corto ed raffinato, con riga laterale.

Una decisione dell’ultimo minuto, dal momento che fino a poco prima di salire sul palco, nelle varie apparizioni dal vivo per interviste e conferenze stampa, come pure sui social, Francesca Michielin aveva ancora i capelli lunghi. Un drastico cambio di look che ha sorpreso in tanti e che ha tenuto banco sulle conversazioni social durante e dopo la sua esibizione all’Ariston.

Francesca Michelin, nuovo taglio di capelli a Sanremo 2021: ecco perché

Lei stessa ha svelato il perché di questa decisione. Lo ha fatto subito dopo l’esibizione con Fedez sulle note della loro “Chiamami per nome”. Intervistata per Radio 2 da Gino Castaldo, Andrea Delogu e Ema Stokholma, Francesca Michielin ha detto di averlo fatto per un motivo davvero molto nobile: ha ammesso infatti di aver tagliato i suoi capelli per beneficenza.

Lo ha fatto “per donarli alle donne che li hanno persi”, ha detto Francesca Michielin rispondendo a una domanda diretta. “Ho deciso di fare questa cosa perché ero diventata Pocahontas. Li ho tagliati. Nuova vita”, ha spiegato la cantante, citando il personaggio del film d’animazione di Walt Disney.

Francesca Michielin, il look della prima serata di Sanremo 2021

La cantante si è presentata sul palco con un completo firmato Miu Miu. Francesca Michielin ha indossato pantaloni neri, ampi e a vita alta, e sopra una blusa gioiello trasparente con preziosi ricami tempestati di cristalli: un elegante gioco “vedo non vedo” a coprire il décolleté lasciando scoperti l’addome e parte della schiena. Miu Miu vestirà Francesca Michielin anche nel corso delle prossime serate del Festival di Sanremo.

Francesca Michielin insieme a Fedez sul palco dell'Ariston (foto ANSA/ETTORE FERRARI)