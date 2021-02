Fulminacci a Sanremo 2021 con 'Santa Marinella': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Fulminacci è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'Santa Marinella'. La canzone, scritta un paio di anni fa ispirandosi a un amico, parla d'amore e parte da un semplice accordo di chitarra acustica per poi arrivare a un arrangiamento classico da grande orchestra. Il titolo è il nome di una località di mare vicino Roma.

Fulminacci a Sanremo 2021 con 'Santa Marinella': testo e video

Oggi sai è uno di quei giorni che

Se mi vuoi lasciami stare

E non c’è nessuno nei dintorni che

Dentro me ci sappia guardare

Roma, che è una città di mare,

Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare

Tanto non c’è più niente di cui innamorarsi per sempre

Per cui valga la pena restare

Quindi stanotte abbracciami alle spalle

Fammi addrizzare i peli sulla pelle

Prendiamoci una scusa sotto casa

E poi portiamocela su

Voglio solamente diventare deficiente e farmi male

Citofonare e poi scappare

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non cercarmi mai però incontriamoci

Prima o poi senza volerlo

Al reparto dei superalcolici

Che ci fai? Scaldo l’inverno

La mia città è un presepe in mezzo alle montagne

Bianche ed ostinate come vecchie cagne

Davvero io non posso più tornare solamente a salutare

A sincerarmi che nessuno piange

Ti prego di raccogliermi la testa

Come se fosse l’ultima che resta

Io me ne sono accorto a Santa Marinella

Chi è Fulminacci, a Sanremo 2021 con 'Santa Marinella'

Fulminacci, nome d'arte di Filippo Uttinacci, è romano e ha 23 anni. Nel 2019, anno in cui pubblica i suoi primi singoli, vince la Targa Tenco per la Miglior opera prima con l'album 'La vita veramente'. Si definisce "un cantautore che fa quello che gli piace". Il 12 marzo uscirà il suo secondo album.