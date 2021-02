Gaia a Sanremo 2021 con 'Cuore amaro': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Gaia è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'Cuore amaro'. Per la cantante, vincitrice dell'ultima edizione di Amici, è la prima volta all'Ariston. 'Cuore amaro', al contrario di quanto si possa immaginare dal titolo, non è un brano d'amore ma autobiografico, che anche nell'arrangiamento risente della storia della giovane artista, la cui mamma è brasiliana. Testo e musica sono di Gaia, aniele Dezi, Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera).

Gaia a Sanremo 2021 con 'Cuore amaro': testo e video

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Mani radici sole sulla schiena

Parole pioggia che mi disseta

A volte mi sveglio la sera

E strappo pensieri di seta

Foglia nuda per strada

Luna chiara nirvana

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni

Chi è Gaia, a Sanremo 2021 con 'Cuore amaro'

Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, è una giovane cantautrice - 23 anni - dalle molteplici contaminazioni. Dopo un anno per lei molto importante, in cui è stata proclamata vincitrice di 'Amici 19', debutta per la prima volta sul palco dell'Ariston. Canta principalmente di sé e della sua vita, prediligendo ritmi latini. È suo uno dei tormentoni dell'estate 2020, 'Chega', certificato disco di Platino seguito dall'uscita di 'Coco Chanel', secondo singolo estratto dal suo album di inediti 'Nuova Genesi', già certificato disco d'Oro con oltre 140 milioni di stream.