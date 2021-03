Sanremo 2021, Gaudiano è il vincitore delle Nuove Proposte

Gaudiano è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Il cantante foggiano, 29 anni, ha trionfato con la canzone “Polvere da sparo”. A scegliere il vincitore nella categoria delle Nuove Proposte è stato il voto combinato della giuria demoscopica (33%), della Sala Stampa (33%) e del pubblico a casa attraverso il televoto, aperto questa sera a inizio festival con i codici abbinati agli artisti in gara (34%). Quarto posto si classifica Wrongonyou, terzo posto conquistato da Folcast mentre la medaglia d'argento è andata a Davide Shorty.

“E’ qualcosa di eccezionale dedico questa canzone a mio padre e alla mia famiglia. Mio padre se n’è andato sue anni fa ma ora lo sento qua con me”, il suo primo commento.

Il Premio della Critica Mia Martini è andato a Wrongonyou,; il Premio Sala Stampa a Lucio Dalla.

Chi è Gaudiano, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2021

Luca Gaudiano, il vincitore nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2021, nasce a Foggia il 3 dicembre del 1991, da madre docente di lettere e papà ingegnere. Ed è proprio suo padre ad iniziarlo alla musica, regalandogli una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma, si trasferisce a Roma per approfondire gli studi musicali. Vive alcune soddisfacenti esperienze nell'ambito del teatro musicale e decide di concentrarsi sulla sua musica. Negli ultimi tre anni ha accompagnato verso la fine terrena suo padre, che ha lottato senza rancore e con estrema dolcezza contro un tumore al cervello. Si definisce "un reduce di guerra salvato dalla musica". L'esperienza traumatica lo induce a trasferirsi a Milano, dove trova ispirazione per la produzione dei suoi brani, che registrerà insieme al producer Francesco Cataldo, grazie all'incontro con Adom Srl e Leave Music. Il 25 settembre 2020 debutta con un 45giri digitale. "Le cose inutili" (Leave Music), con all'interno un lato A, "Le cose inutili", singolo di punta dell'esordio scritto durante lockdown, e un lato B, "Acqua per occhi rossi". Gaudiano è tra i vincitori di Sanremo Giovani e gareggerà tra "Le Nuove Proposte" della 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano "Polvere da sparo".