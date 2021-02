Sanremo 2021, Gerry Scotti e Jovanotti al Festival? Amadeus: “Per loro le porte sono sempre aperte”

Manca meno di una settimana all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo, già nella storia della televisione italiana per un’organizzazione sofferta e per nulla semplice, messa a punto com’è stata nel pieno di un periodo segnato dalla pandemia di Covid-19.

Amadeus è pronto: “E’ la mia sfida più grande. Mi sono esposto molto assumendomi i miei rischi: dal cast giovane al desiderio di avere il pubblico in sala. Ma quando lavori con onestà, ben vengano le critiche”, ha raccontato il direttore artistico e conduttore della kermesse in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi che è stata l’occasione per fare un punto su tutto, dalle scelte delle canzoni in gara alle presenze femminili sul palco dell’Ariston passando per gli ospiti in programma.

E proprio riguardo alle presenze che sfileranno nelle cinque serate, Amadeus non ha nascosto il desiderio che tra loro ci siano anche Gerry Scotti e Jovanotti con i quali, insieme a Fiorello, iniziò la sua carriera a Radio Deejay nel lontano 1986. “Penso sempre che gli amici sappiano che le porte sono aperte e tendo a essere timido nel chiedere, perché l’amicizia è diversa dalla formalità”, ha confidato: “La formalità ti porta a fare inviti ufficiali, trattative, mentre l’amico sa che tu lo aspetti e quindi sta a lui avere il piacere di esserci. Anche perché soffro tanto i no, mi fanno rimanere male, perciò preferisco buttare l’amo e intuire il rifiuto, perché se fosse esplicito mi renderebbe triste”.

Dichiarazioni che risuonano come un invito quelle di Ama che chissà che non venga colto dai destinatari…

Gerry Scotti a Sanremo? “Amadeus cerca di farmelo sapere così mi organizzo e vengo da te”

Della presenza di Gerry Scotti sul palco dell’Ariston si era già parlato lo scorso anno. “Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto”, aveva confidato il popolare volto Mediaset in un’intervista a Silvia Toffanin: “Se è vero che lo rifà Amadeus l’anno prossimo gli rivolgo un messaggio: cerca di farmelo sapere così mi organizzo e vengo da te”.

Adesso l’invito c’è ed è arrivato forte e chiaro… A Gerry Scotti la scelta, per fare felice l'amico come il pubblico che gli è affezionatissimo.