Ghemon a Sanremo 2021 con 'Momento perfetto'. Il rapper ha già calcato due volte il palco dell'Ariston, nel 2019 gareggiando con 'Rose Viola', mentre l'anno precedente è stato ospite della serata dei duetti, cantando con Diodato e Roy Paci nel brano 'Adesso'.

Ghemon a Sanremo 2021 con 'Momento perfetto': canzone, testo e video

Ghemon torna in gara tra i Big a Sanremo per il secondo anno consecutivo, con la canzone 'Momento perfetto'. Con 6 dischi all'attivo, 'Scritto nelle stelle' è l'ultimo progetto discografico di Ghemon, pubblicato il 24 aprile 2020, che ha debuttato alla #2 della classifica FIMI degli album più venduti e alla #1 di quella dei vinili. Il 6 novembre 2020 è stato estratto dall'album il singolo 'Inguaribile e romantico', rivisitato in forma di duetto insieme a Malika Ayane.

Il testo e il video del brano non sono ancora disponibili, ma verranno inseriti appena possibile

Chi è Ghemon, a Sanremo 2021 con 'Momento perfetto'

Ghemon è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap: un caso quasi unico all'interno dello scenario in Italia. Dopo la pubblicazione dei primi tre album, inizia a definire il suo territorio musicale: rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana. 'ORCHIdee' (2014) segna la sua maturazione artistica. 'Mezzanotte' (album del 2017) è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio per la tradizione Hip Hop. Nel febbraio 2018 è ospite di Diodato sul palco del Teatro Ariston. Nel 2019 firma con Carosello e Artist First e partecipa alla 69^ edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Rose Viola' (disco d'oro), ottenendo un incredibile consenso di pubblico e critica. Il 24 aprile 2020, in pieno lockdown, esce il suo sesto disco 'Scritto nelle stelle' (Carosello Records/Artist First), che esordisce al 2° posto della classifica Gfk degli album più venduti e al 1° posto della classifica dei vinili.