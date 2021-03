Sanremo, Ghemon: "Il mio momento perfetto è con la mia compagna"

Il cantautore torna al Festival per la seconda volta: "Un privilegio dopo un anno come questo". In gara con una canzone scritta dopo il lockdown, racconta a Today i mesi trascorsi nello studio di registrazione: "Stavo immaginando un pezzo da mettere come sveglia nel cellulare la mattina, per alzarsi e farsi venire un bel sorriso. Questo volevo, soprattutto in un momento in cui invece attorno c'era un'aria difficile e pesante, non avevo voglia di malinconia". Toto-Big? "Ghemon, sono aziendalista"

Ghemon torna al Festival di Sanremo per la seconda volta. Dopo il successo di 'Rose viola', due anni fa, il cantautore porta sul palco dell'Ariston una canzone "piena di gioia", come racconta a Today: "L'ho scritta all'inizio dell'estate, è nata in modo spontaneo. Non l'ho preparata per proporla al Festival, l'ho acchiappata nell'aria per conto suo. Vagava nel mio studio di registrazione e l'ho presa. L'ho scritta e immaginavo quando le persone l'avrebbero potuta sentire, stavo immaginando un pezzo da mettere come sveglia nel cellulare la mattina per alzarsi e farsi venire un bel sorriso. Questo volevo, soprattutto in un momento in cui invece attorno c'era un'aria difficile e pesante, non avevo voglia di malinconia. Finalmente ora è arrivato il momento di cantarla".

Essere a Sanremo è "un privilegio" per lui: "Non poter fare il proprio lavoro è difficilissimo - continua - Sono contento per me ma anche per tutte le persone che lavorano a questo Festival, che sono migliaia. Sono felice che la macchina è ripartita". L'ultimo anno è stato prolifico per Ghemon: "Dopo Sanremo uscirà il mio nuovo album, è il secondo disco in un anno - dice ancora a Today - Anche se siamo stati fermi non è vero che non abbiamo vissuto. Abbiamo inontrato meno gli altri, ma è stato comunque un periodo intenso e quindi di cose da dire ne avevo tante".

Infine, tornando al titolo della canzone con cui è in gara, 'Momento perfetto', dice: "Il mio momento perfetto è quando riesco a passare del tempo con le persone a cui voglio bene, la mia famiglia e la mia compagna. Semplice, ma è una di quelle cose che stanno alla base della vita e di cui sono più grato".