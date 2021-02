Gio Evan a Sanremo 2021 con 'Arnica': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Gio Evan è in gara tra i Big di Sanremo 2021 con il brano 'Arnica'. Per il cantautore è la prima volta all'Ariston. Il titolo 'Arnica' è una metafora che racchiude il senso della canzone: come l'arnica può curare i traumi fisici, così il brano scritto da Gio Evan può alleviare i traumi dell'anima. Il singolo fa parte del suo terzo disco, 'Mareducato', in uscita il 12 marzo. Un vero e proprio concept album, realizzato in due parti. Nella prima parte ci sono dieci canzoni che rappresentano le tappe di un viaggio immaginario dalla riva al profondo del mare, dove ogni fase è uno stato d'animo, conoscenza di se stessi e dei propri limiti. Nella seconda parte Gio dà spazio all'arte poetica recitando dieci poesie inedite accompagnate dalla musica.

Gio Evan a Sanremo 2021 con 'Arnica': testo e video

E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione

Prendere in tempo il treno, e poi sbagliare le persone

E sbaglio ancora a fidarmi a regalare il cuore agli altri

Che poi ritorna a pezzi curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente

Cerco un amico per un buon tramonto insieme

Voglio arrivare all’alba e dire dai di nuovo

E voglio farmi scivolare il mondo addosso

E non scivolare sempre io

E volo con la testa tra le nuvole

Ma vedessi il cuore quanto va più in alto

E non voglio dimenticare niente

Però fa male ricordarsi tutto quanto

Le corse lungomare

Nuotare fino a non toccare

L’ansia di non fare in tempo

Coi regali di Natale

Lo sguardo di mia madre, quando pensava che questa volta non ce la potessi fare

Le partite sulla strada

Fare i pali con la maglia

Restare accanto

A chi non ce l’ha fatta

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni

Il video verrà pubblicato appena disponibile

Chi è Gio Evan, a Sanremo 2021 con 'Arnica'

Gio Evan, nome d'arte di Giovanni Giancaspro, nasce come scrittore di poesie e successivamente inizia ad essere apprezzato anche come interprete e autore di canzoni. Nel 2018 pubblica il suo primo album, 'Biglietto di solo ritorno', e l'anno dopo il secondo, 'Natura molta', nel frattempo continua a scrivere versi e romanzi. Il 16 marzo sarà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie 'Ci siamo fatti mare'.