Sanremo 2021, Giovanna Civitillo al Festival: il ruolo della moglie di Amadeus

Al Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche Giovanna Civitillo, come supporto affettivo del marito Amadeus che per il secondo anno è conduttore e direttore artistico della kermesse, ma non solo. Alla luce delle ultime indiscrezioni diffuse dal sito Davide Maggio, infatti, la showgirl sarà nel cast di di ‘PrimaFestival’, l’anteprima che ogni sera, su Rai1, condurrà il pubblico verso il Teatro Ariston, in onda dal 27 febbraio al 6 marzo 2021. Accanto alla moglie di Amadeus, Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Sanremo 2021, Giovanna Civitillo nel cast di ‘PrimaFestival’

Per Giovanna Civitillo ‘PrimaFestival’ risuona come una promozione rispetto allo scorso anno, quando, durante il Festival, ricoprì il ruolo di inviata per ‘La Vita in Diretta’. Insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci, la moglie di Amadeus prende il posto di Gigi, Ross ed Ema Stokholma, conduttori della striscia nella passata edizione del Festival.

“Siamo felicissimi, sarà uno spettacolo importante”, ha dichiarato un entusiasta Amadeus dopo il via libera del Comitato Tecnico Scientifico sulla fattibilità del Festival di Sanremo 2021 che, anche se senza pubblico e con un rigido protocollo da rispettare, si svolgerà regolarmente nei tempi delicati dell’emergenza sanitaria. Uno slancio, quello del timoniere della kermesse, che saprà essere supportato dalla vicinanza dell’adorata moglie, dietro le quinte come sotto i riflettori di un’edizione storica.