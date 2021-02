Sanremo, Giovanni Vernia conduce il PrimaFestival con Giovanna Civitillo e Valeria Graci

Torna anche quest'anno il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tutti i giorni, a partire da sabato 27 febbraio, subito dopo il Tg1, le canzoni, i cantanti, gli ospiti, lo show, ma soprattutto i retroscena: l'unico programma all-news interamente dedicato all'evento sanremese.

Al timone di questa frizzante finestra sulla kermesse canora e dintorni Giovanna Civitillo - moglie di Amadeus - Giovanni Vernia e Valeria Graci, per otto puntate in cui svelare il dietro le quinte di questo Sanremo storico.

Giovanni Vernia: "Un grande onore e una sorpresa per me"

Un trio imprevedibile fatto di comicità, garbo e la giusta dose di stravaganza, per raccontare gli umori del Festival della canzone italiana, e dei suoi protagonisti, con un'ironia mai scontata. Genovese doc, per Giovanni Vernia questa conduzione ha un sapore particolare: "Sono sincero, quando mi hanno cercato dalla Rai e mi hanno detto 'Ti vogliamo presto nella città dei fiori', con tutte le restrizioni che c'erano per Sanremo, ho pensato ad Amsterdam. Invece è proprio Sanremo; un grande onore e una sorpresa per me. Evidentemente a causa delle limitazioni negli spostamenti fra le regioni, hanno preferito prendere un artista della Liguria".

Sotto il post di Giovanni Vernia