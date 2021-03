Sanremo, tutti contro la giuria demoscopica: la classifica non piace

Una vera e propria voce di protesta si leva in rete contro la giuria demoscopica, artefice della classifica provvisoria di queste due prime serate del Festival di Sanremo 2021. Tanti reclami sui social indirizzati proprio contro quell'organo che invece, secondo quanto voluto dall'organizzazione della kermesse canora, dovrebbe rappresentare "un'indagine statistica dell’opinione pubblica". Ricordiamo che al momento a guidare la classifica sono Ermal Meta, Annalisa ed Irama, presenti nelle prime tre posizioni del podio, mentre a chiudere troviamo Bugo Ghemon ed Aiello.

Gusti, quelli della giuria, che non sembrano proprio incontrare il favore degli utenti attivi online. Tanti i tweet contrari al risultato finale diffuso ieri sera e che molto spesso usano l'ironia come mezzo di ribellione, tra meme ed irriverenza. Ma che cos'è esattamente la giuria demoscopica? Trattasi di un organo di giudizio che ha al suo interno un campione di circa 300 persone scelte tra fruitori di musica provenienti da tutta Italia, di diverse età e divisi in maniera egualitaria tra uomini e donne. Questo campione di telespettatori è chiamato a dare il proprio voto alle canzoni in gara al 71esimo Festival grazie ad un’applicazione gestita da Emg e Noto Sondaggi. Nel caso del circuito Big, in particolare, la demoscopica voterà nella prima, seconda e quinta serata della kermesse. Solamente in occasione delle serate di venerdì e sabato, invece, sarà chiamato il pubblico da casa a votare tramite televoto: in quel caso, il voto dei telespettori andrà a sommarsi a quello della demoscopia e della sala stampa.

Nomi, cognomi e indirizzi di quella della giuria demoscopica che meritano pattuglie di polizia a pedinarli per queste classifiche.#Sanremo2021 — ? ?????? ? ? (@yleniaindenial) March 4, 2021

Meta, Annalisa, Irama. La giuria demoscopica premia i nomi più che i brani. #Sanremo21 #Sanremo2021 — Marcello Filograsso (@MarceloWalker) March 4, 2021

La classifica provvisoria dei 26 Big

1 - Ermal Meta

2 - Annalisa

3 - Irama

4 - Malika Ayane

5 - Noemi

6 - Fasma

7 - Francesca Michielin e Fedez

8 - Lo Stato Sociale

9 - Willie Peyote

10 - Francesco Renga

11 - Arisa

12 - Gaia

13 - Fulminacci

14 - La Rappresentante di Lista

15 - Maneskin

16 - Max Gazzè

17 - Colapesce Dimartino

18 - Coma_Cose

19 - Extraliscio e Davide Toffolo

20 - Madame

21 - Gio Evan

22 - Orietta Berti

23 - Random

24 - Bugo

25 - Ghemon

26 - Aiello