Il 2021 vedrà un’edizione del Festival di Sanremo completamente rinnovata

Il 2020, così come questo 2021, non sono affatto anni canonici.

La pandemia ha, infatti, modificato e stravolto tutti gli aspetti riguardanti la quotidianità.

Fortunatamente, però, una certezza rimane: dopo varie peripezie, infatti, è stato deciso che il Festival di Sanremo si farà.

La musica non si ferma.

In linea con il periodo, però, non si tratterà di un evento “tradizionale”.

La 71ma edizione del Festival, infatti, prenderà tutte le precauzioni necessarie per poter operare in serenità e sicurezza.

Definitivo, quindi, l’addio al pubblico in sala e accantonata, anche, l’idea di ospitare dei figuranti.

Si eviteranno, anche, gli eventi esterni.

Le stringenti misure di sicurezza per artisti e tecnici saranno stringenti; a tale scopo, gli spazi del teatro Ariston sono stati rivoluzionati.

L’impegno profuso nella realizzazione del Festival di Sanremo, però, lo renderà unico anche quest’anno.

La musica, ovviamente, sarà la protagonista principale e, grazie ai social, sarà possibile commentare e scoprire, in diretta, tutto ciò che accade durante l’evento.

Presentatore delle cinque serate Amadeus, che, assieme ai suoi ospiti, si alternerà sul palco con i 26 Campioni e le 8 Nuove Proposte in gara.

Per il voto di giuria demoscopica, Orchestra e Sala Stampa, verrà impiegata un'App dedicata. A questa, verrà affiancato il televoto.

Non mancheranno le pillole quotidiane che precedono il Festival, offerte da AnteprimaFestival e PrimaFestival, programmi trasmessi su Raiuno dal 27 febbraio al 6 marzo.

Creatività e innovazione: parole d’ordine di questo Festival

Grazie a diverse idee creative e al supporto della tecnologia, quindi, dal 2 al 6 marzo il Teatro Ariston ospiterà una kermesse molto diversa rispetta al solito.

Rimangono, però, delle certezze: anche quest’anno, infatti, tre gli sponsor ufficiali torna Suzuki, che da ben 5 anni accompagna l’evento.

Mai come quest’anno, il Festival di Sanremo e Suzuki sono uniti da valori creatività e innovazione.

Da una parte, un approccio innovativo al mondo dell’arte e della musica, dall’altra, un modo nuovo e creativo di concepire la mobilità.

Così come il Festival ha dovuto rinnovarsi quest’anno, infatti, è da anni che Suzuki sta rinnovando il proprio punto di vista, offrendo una gamma di auto volta al rispetto dell’ambiente, garantendo emissioni sempre più ridotte.

Suzuki porterà sul palco del Festival di Sanremo la gamma 100% ibrida e incentivata, presente anche nei programmi AnteprimaFestival e PrimaFestival.

Durante alcune clip, i presentatori Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia, infatti, si metteranno al volante di vetture appartenenti alla gamma Suzuki Hybrid: una Vitara Hybrid 1.4 Boosterjet 4WD in allestimento Starview con livrea bicolore Rosso Marrakech e tetto nero e una Ignis Hybrid 1.2 Top automatica di colore Blu Azzorre.

Una spinta in più verso una mobilità sostenibile

La scelta intrapresa da Suzuki viene premiata dall’apprezzamento degli automobilisti: infatti, il 2020 è stato chiuso con una quota record di crescita del 2,42%.

Ciò significa che piace sempre di più la possibilità di usufruire di una mobilità più green.

Infatti, il risultato a livello di emissioni è molto positivo: prendendo in considerazione solo le Suzuki immatricolate a dicembre 2020 risulta un totale di soli 92,2 g/km di CO 2 , valore più basso mai ottenuto da Suzuki (secondo le elaborazioni del Centro Studi UNRAE).

Si tratta di un dato che è migliorato, di mese in mese, durante tutto il corso dell’anno.

Ecco perché, Suzuki si propone, per il 2021, di espandersi ancora di più nel mercato italiano, forte, anche degli incentivi statali disponibili su tutta la gamma Suzuki Hybrid.



