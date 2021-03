Covid, salta l'esibizione di Irama a Sanremo

Il cantante toscano è in gara tra i Big con il brano 'La genesi del tuo colore'

"In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera – stasera si esibirà Noemi". Questa è la comunicazione della Rai a poche ore dall'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2021.

Irama è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'La genesi del tuo colore'. Per il cantautore è la terza volta all'Ariston. 'La genesi del tuo colore' è una canzone d'amore ma anche "un inno alla vita", come l'ha definita il cantautore che firma il testo e la musica insieme a Giulio Nenna e Dario Faini. "Le sonorità della sono molto colorate. Ci sono tante sfumature, tanti mondi che mi appartengono e anche tanti mondi che ho esplorato con questa canzone" ha aggiunto.