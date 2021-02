Irama a Sanremo 2021 con 'La genesi del tuo colore': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Irama è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'La genesi del tuo colore'. Per il cantautore è la terza volta all'Ariston. 'La genesi del tuo colore' è una canzone d'amore ma anche "un inno alla vita", come l'ha definita il cantautore che firma il testo e la musica insieme a Giulio Nenna e Dario Faini. "Le sonorità della sono molto colorate. Ci sono tante sfumature, tanti mondi che mi appartengono e anche tanti mondi che ho esplorato con questa canzone" ha aggiunto Irama.

Irama a Sanremo 2021 con 'La genesi del tuo colore': testo e video

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chi è Irama, a Sanremo 2021 con 'La genesi del tuo colore'

Nato a Carrara nel 1995, cresciuto a Monza, Filippo Maria Fanti - questo il vero nome di Irama - fin da bambino si appassiona alla musica, ascoltando Guccini e De André. Nel 2016 la grande occasione proprio al Festival di Sanremo, dove partecipa tra le Nuove Proposte e si classifica al settimo posto con il brano 'Cosa resterà', che anticipa il suo primo album, ma il vero successo arriva due anni dopo con la vittoria di 'Amici', che lo lancia ufficialmente nel panorama musicale nazionale, poi il secondo album 'Giovani'. Irama è tornato a Sanremo nel 2019, tra i Big, con il brano 'La ragazza con il cuore di latta'. Negli ultimi anni ha firmato tormentoni come 'Arrogante', 'Nera' e 'Mediterranea'.