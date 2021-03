Sanremo, Irama resta in gara (senza esibirsi): le sue parole dopo la doccia gelata

Irama non si ritira. Per il cantautore è scattata la quarantena dopo che due persone dello staff - il suo parrucchiere e il fonico - sono risultati positivi al tampone molecolare e quindi non può presentarsi all'Ariston. Il regolamento avrebbe voluto l'eliminazione, ma Amadeus - considerando che anche altri cantanti si potrebbero trovare nella stessa situazione nelle prossime giornate - ha proposto una modifica, dando la possibilità a Irama di restare in gara, mandando in onda la registrazione delle prove generali al posto dell'esibizione live.

Via libera da parte degli altri Big in gara e delle loro case discografiche (dopo un'esplicita richiesta da parte della Rai). L'ultima parola spettava a Irama, che ha accettato.

Irama: "Sono mortificato, dietro c'è un lavoro di mesi"

Nella sua stanza d'albergo, Irama ha rilasciato le prime dichiarazioni durante una conferenza stampa in streaming organizzata nel pomeriggio, a poche ore dalla seconda serata: "Non è stato facile, dovevo decidere in fretta. Certo non potevo esibirmi come volevo, ma sono grato e riconoscente al fatto che Amadeus mi abbia teso la mano, con tutti gli artisti. Dall'altra parte, a livello personale - continua - sono mortificato perché ci tenevo molto alla performance. Per un'artista c'è un lavoro dietro che dura mesi. Sono un po' triste, ci tenevo ad essere su quel palco e ad esibirmi e giocarmi in maniera sana questo Festival". Un altro grande rammarico è per la serata di domani, dedicata alle cover: "Quello è un altro grande dispiacere. C'era la voce inedita, nell'intro, di Francesco Guccini menre cantavo Cyrano. Per me sarebbe stato ancora più emozionante esibirmi dal vivo".

Andrà quindi in onda, anche giovedì, la prova della cover con l'intro di Guccini. Irama fa comunque sapere che sta bene: "Ho fatto tre tamponi. Due rapidi e uno molecolare, sono negativo e sono costantemente sotto osservazione. La salute viene prima di tutto, la mia e quella dei miei collaboratori".