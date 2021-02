La Rappresentante di Lista a Sanremo 2021 con 'Amare': chi sono, canzone e cosa c'è da sapere

La Rappresentante di Lista è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'Amare'. Per loro è la prima partecipazione al Festival, anche se lo scorso anno li avevamo già visti all'Ariston nella serata delle cover, dove hanno duettato con Rancore e Dardust. La canzone, scritta da loro insieme a Dardust, parla d'amore: "Parla di corpi - spiegano - di vita, di comunità, della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e ovviamente di amore. Una canzone classica, che esplode nel ritornello con molta energia".

La Rappresentante di Lista a Sanremo 2021 con 'Amare': testo e video

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni

Il video verrà pubblicato appena disponibile

Chi sono La Rappresentante di Lista, a Sanremo 2021 con 'Amare'

La Rappresentante di Lista è un gruppo musicale formato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, a cui si sono aggiunti in seguito altri musicisti. Entrambi vivono a Palermo. La band unisce cantautorato e sonorità elettroniche. Dopo tre album di successo arrivano a Sanremo, per loro "la grande ribalta". "Siamo molto curiosi di scoprire come la nostra musica sarà percepita da un pubblico così grande, come quello che guarda il festival su Rai1", fanno sapere. Il 5 marzo uscirà il loro nuovo disco, 'My mamma'.