Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con 'Combat Pop': chi sono, canzone e cosa c'è da sapere

Lo Stato Sociale è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'Combat Pop'. Per la band è la seconda partecipazione al Festival, nel 2018 arrivarono secondi con 'Una vita in vacanza'. 'Combat pop' è una canzone dal ritmo travolgente, come nel dna della band. Il testo unisce sberleffo (ce n'è anche per il direttore artistico del Festival, "ormai solo Amadeus ha un profilo di coppia") e impegno. "È un brano nato per gioco - spiegano a Tv Sorrisi e Canzoni - come presa in giro. Ma è una critica alla società e vuole metterne in luce le contraddizioni".

Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con 'Combat Pop': testo e video

Questo è combat pop!

O era combat rock?

Erano i Clash lo so,

Ma che stile!

Metti il vestito buono,

Sorrisi e strette di mano,

Che non è niente male

Questo funerale.

Credevi fosse amore

E invece era un coglione,

Sbaglia anche il migliore, ma con stile!

Questo è combat pop,

Mica rock’n’roll.

Nella vita si può

Anche dire di no,

Alle canzoni d’amore,

Alle lezioni di stile,

Alle hit del mese,

Alle buone maniere...

Ma... ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

E godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni

Il video verrà pubblicato appena disponibile

Chi sono Lo Stato Sociale, a Sanremo 2021 con 'Combat Pop'

Lo Stato Sociale è una band indie bolognese, composta da Alberto "Albi" Cazzola, Francesco "Checco" Draicchio, Lodovico "Lodo" Guenzi, Alberto "Bebo" Guidetti ed Enrico "Carota" Roberto. Nascono nel 2009 e l'anno dopo pubblicano il loro Ep d'esordio. Tre album, poi il successo nel 2018 a Sanremo, dove si classificano secondi con 'Una vita in vacanza'. Nell'ultimo anno hanno pubblicato cinque 'mini album', ciascuno firmato da uno dei componenti. Nella serata di giovedì porteranno sul palco 'Non è per sempre' degli Afterhours con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo.