Sanremo, Madame fa coming out: "Sono bisessuale"

In gara al festival col brano 'Voce', la 19enne si racconta in un'intervista

E’ simbolo di una generazione fluida, in grado di sintetizzare in maniera personale temi ed influenze diverse, riflettendosi in un specchio nel quale scoprire ogni volta una nuova immagine di sé. Così si descrive Madame, in gara a Sanremo 2021 col brano 'Voce', che nella giornata di oggi ha svelato parte del suo privato in un'intervista rilasciata a Repubblica, dichiarandosi bisessuale.

Il coming out di Madame: "Sono bisessuale"

Al giornalista che le ha domandato qual è il vero significato del termin 'fluid', spesso associato ai ragazzi della sua età, Madame, 19 anni, ha risposto così: "Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti"

"Il mio rapporto con il pudore? - ha dichiarato ancora - Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale".

La provocazione di Madame: a Sanremo i banchi con le rotelle di Azzolina

Nata a Vicenza nel 2002, Madame a diciotto anni ha già conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e duettato in featuring con Marracash, Negramaro (con cui ha collaborato nel brano Non è vero niente) e Ghali. Tra i suoi brani più noti, ricordiamo Sciccherie, Baby, Sentimi e Clito. E anche all'Ariston ha lasciato il segno: è successo in occasione della serata cover, quando ha voluto lanciare una provocazione sul tema della scuola in tempi di coronavirus, mettendo al centro della scena i discussi banchi a rotelle del ministro Azzolina. Occhiali abbassati, la cattedra al centro del palco e un gruppo di studenti seduti ai banchi a rotelle, Madame ha vestito il panni di una prof e sulle note di "Prisencolinensinainciusol" di Adriano Celentano ha portato in scena il tema dell'incomunicabilità. Una presa di posizione molto apprezzata in rete.