Malika Ayane a Sanremo 2021 con 'Ti piaci così': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Malika Ayane a Sanremo 2021 con 'Ti piaci così': canzone, testo e video

Malika Ayane torna a Sanremo dopo 6 anni, in gara tra i Big, con 'Ti piaci così', brano scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi, Malika Ayane è un'artista che tramite la sua voce e i testi delle sue canzoni, ama narrare il presente, riuscendo ad essere sempre innovativa, attuale e contemporanea.

Chi è Malika Ayane, a Sanremo 2021 con 'Ti piaci così'

Milanese, classe 1984, Malika Ayane esordisce come cantante nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano. Seguono diversi spot pubblicitari, poi nel 2007 il contratto discografico con Sugar Music. Ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo: la prima, nella sezione Giovani nel 2009, conquistando il secondo posto grazie al brano 'Come foglie'; poi nel 2010, vincendo il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv nella categoria Big con la canzone 'Ricomincio da qui'. In quell'occasione ci fu l'indimenticabile protesta dell'Orchestra che stracciò gli spartiti dopo che il televoto riservò alla cantante il quinto posto. Nel 2013 tornò con 'E se poi', nel 2015 con 'Adesso e qui (nostalgico presente)'. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, Malika Ayane è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo.