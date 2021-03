Sanremo, i Maneskin demoliscono Achille Lauro: "Sailor Moon". Boom di like

La band è in gara col brano 'Zitti e Buoni'. Ma sull'esibizione del rapper ha qualcosa da dire...

Mentre tutti si chiedevano quale fosse il significato dell'esibizione di Achille Lauro al Festival di Sanremo, a lanciare un attacco al cantante, che è ospite d'eccezione della kermesse musicale, ci hanno pensato i Maneskin, in gara col brano 'Zitti e Buoni'.

Nella prima serata di Sanremo 2021, Lauro ha presentato al pubblico il suo nuovo brano 'Solo noi' ma soprattutto ha dedicato la sua performance a tutto il settore dello spettacolo colpito e fermato dalla pandemia: addosso un costume scenografico e sul volto lacrime di sangue. Impossibile poi non notare il simbolo 'ex voto' presente sull'asta del microfono. Ed è proprio su questo che ironizzano i Maneskin: "Comunque complimenti Achille Lauro, sempre un grandissimo performer, però ora restituisci il cristallo del cuore a Sailor Moon", scrivono su Twitter, ottendendo la bellezza di oltre settemila like e seicento retweet.

Lauro, dal canto suo, ha così spiegato su Instagram il significato della sua performance (la prima di cinque) “Sono il Glam rock. Sono un volto coperto dal trucco. La lacrima che lo rovina. Il velo di mistero sulla vita. Sono la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sessualmente tutto. Genericamente niente”: così Achille Lauro si presenta al pubblico nella prima delle cinque performance del Festival: “Esagerazione, teatralità, disinibizione. Lusso e decadenza. Peccato e peccatore, Grazia e benedizione. Un brano che diventa nudità. Sono gli artisti che si spogliano. E lasciano che chiunque Possa spiare nelle loro camere da letto e in tutte le stanze della psiche. Esistere è essere. Essere è diritto di ognuno. Dio benedica chi è".