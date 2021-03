Maneskin: "Dedichiamo vittoria al prof che ci diceva zitti e buoni". E Vasco Rossi li incorona

"Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni". Così i Maneskin via social dopo la vittoria al festival di Sanremo arrivata ieri sera col brano 'Zitti e buoni'. "Abbiamo fatto la rivoluzione", aggiunge la band rock. Un trionfo che mette tutti d'accordo, pubblico e addetti ai lavori. Tante le congratulazioni illustri arrivate nelle ultime ore a beneficio degli ex cantanti di X Factor.

"Stupiti del successo, il nostro brano è anticonvenzionale"

I Maneskin hanno trionfato al televoto col 40,7% dei voti, lasciandosi alle spalle Fedez e Francesa Michielin ed Ermal Meta. "Abbiamo scelto di portare quello che rappresentiamo, quello che siamo in questo momento, è stata una cosa molta figa - hanno dichiarato questa mattina nella tradizionale conferenza stampa finale della kermesse - Sul momento dell’annuncio della vittoria c’è stato uno scoppio di euforia, pianto e parolacce, e a realizzarlo ci abbiamo messo un po’, anzi penso che lo stiamo ancora processando, ma è stato un dolce risveglio".

"Il nostro pezzo era anche anticonvenzionale - hanno dichiarato ancora - ma questo arriva in secondo piano.Abbiamo portato qualcosa di diverso da quello che si era abituati a vedere sul palco del festival. E l'avere vinto ci ha fatto capire che la riposta del pubblico è molto positiva, che c'è curiosità, entusiasmo per quello che stiamo facendo e siamo pronti a restituire tutto questo entusiasmo".

"Fantastici Maneskin", scrive oggi su Instagram Vasco Rossi, postando anche un video della band e una parte del testo della canzone in gara 'Zitti e buoni'. Complimenti anche da parte di Max Gazzè, in gara al festival col brano Il Farmacista. "Un consiglio a chi organizza l’Eurovision... costruite un palco resistente perché questi buttano giù tutto", twitta Shade, cantante ed ex Big in gara a Sanremo 2020.

Chi sono i Maneskin

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, in arte Måneskin, hanno iniziato a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma e con la loro straordinaria carica hanno conquistato il pubblico, spazzando via stereotipi di genere, mescolando influenze e stili in un mix originalissimo e unico, arrivando a collezionare con il primo tour 70 date sold out in Italia e in Europa, oltre a 15 dischi di platino e 5 dischi d'oro.

Lo scorso ottobre è uscito il nuovo singolo 'Vent'Anni', rock ballad cruda e contemporanea che il gruppo dedica in particolare alla propria generazione con un messaggio carico di libertà dalle sovrastrutture e dai filtri, unito al desiderio di essere autentici..