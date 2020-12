I Måneskin a Sanremo 2021 con 'Zitti e Buoni': chi sono, canzone e cosa c'è da sapere

I Måneskin partecipano alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, in gara tra i Big, con il brano 'Zitti e buoni'. Per la band italiana più irriverente e provocatoria, che negli ultimi anni ha conquistato le classifiche, è la prima volta sul palco dell'Ariston.

I Måneskin a Sanremo 2021 con 'Zitti e Buoni': canzone, testo e video

I Måneskin sono in gara a Sanremo 2021 con la canzone 'Zitti e Buoni', scritta e composta interamente da loro.

Il testo e il video del brano non sono ancora disponibili, ma verranno inseriti non appena disponibili.

Chi sono i Måneskin, a Sanremo 2021 con 'Zitti e Buoni'

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, in arte Måneskin, hanno iniziato a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma e con la loro straordinaria carica hanno conquistato il pubblico, spazzando via stereotipi di genere, mescolando influenze e stili in un mix originalissimo e unico, arrivando a collezionare con il primo tour 70 date sold out in Italia e in Europa, oltre a 15 dischi di platino e 5 dischi d'oro. Lo scorso ottobre è uscito il nuovo singolo 'Vent'Anni', rock ballad cruda e contemporanea che il gruppo dedica in particolare alla propria generazione con un messaggio carico di libertà dalle sovrastrutture e dai filtri, unito al desiderio di essere autentici. A Sanremo porteranno la propria cifra stilistica e la voglia di lasciare il segno.