"Più che un Festival di Sanremo, è un Gay Pride", bufera sul marito di Veronica Maya

"Più che un Festival di Sanremo, è un Gay Pride". Così Marco Moraci, chirurgo plastico e marito di Veronica Maya, commenta sul suo profilo Facebook la kermesse canora in onda in questi giorni dalla città dei fiori. Un post che ha fatto presto il giro della rete scatenando polemiche. Al momento la presentatrice - timoniera anche di Casa Sanremo, evento corollario al festival - non ha commentato le esternazioni del marito.

"Una volta - aggiunge Moraci nei commenti - Il festival di Sanremo era un'occasione per le famiglie italiane, per riunirsi e guardare la bella, sana musica italiana in cui le canzoni avevano testi ricchi di valori come amicizia, amore e stimolo a far bene nella vita". "Stasera - conclude - io ho cercato di spiegare ai miei figli cosa fosse Achille Lauro e ho preferito cambiare canale".

Il messaggio è stato scritto in concomitanza con l'esibizione di Lauro, il rapper che nel suo ultimo quadro ha baciato il bassista Boss Doms. E c'è chi si chiede se il profilo di Moraci non sia stato hackerato.

Moraci è legato da undici anni alla conduttrice Veronica Maya. I due si sono sposati due volte: la prima nel 2017 ai Caraibi, poi una seconda a Roma. La coppia ha tre figli: Riccardo, 9 anni, Tancredi, 6, e Katia, 4.