Chi è Matilda De Angelis, co-conduttrice di Sanremo 2021 annunciata da Amadeus

Matilda De Angelis co conduttrice del Festival di Sanremo 2021. Ad annunciarlo questa mattina è Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse canora in programma (seppur con molte incertezze legate all'emergenza coronavirus) in primavera. "Oltre a Elodie - spiega Amadeus al Corriere della sera - come co-conduttrice per una sera abbiamo chiuso con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con The Undoing, la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più".

Sanremo 2021: chi è Matlida De Angelis, la carriera

Ma chi è Matilda De Angelis? Nata a Bologna, classe 1995, si tratta di una delle giovani attrici più promettenti del cinema italiano, tanto che è forse l'unica che si sta rivelando capace di conquistare consensi anche all'estero.

Diventa nota al pubblico generalista nel 2016, quando veste i panni di Ambra nella serie TV Tutto può succedere, andata in onda dal 2015 al 2018 su Rai 1. Nello stesso periodo, è al cinema la protagonista femminile nel film Veloce come il vento con Stefano Accorsi per la regia di Matteo Rovere: un impegno che le vale, nel 2016, il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest e la candidatura come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Nel 2018, invece, Matilda appare nel videoclip di Felicità puttana firmato dai Thegiornalisti.

Successivamente entra a far parte del cast del film di Sebastiano Riso Una famiglia con Micaela Ramazzotti. A dicembre 2017 è nel film di Alessandro Gassmann Il premio. Nel 2018 ha il ruolo principale nel film per la tv prodotto dalla Rai I ragazzi dello Zecchino d'Oro per la regia di Ambrogio Lo Giudice. Matilda interpreta Mariele Ventre la giovane musicista Piccolo Coro dell'Antoniano.

Nel 2020 è la protagonista femminile del film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose prodotto da Netflix e uscito a Natale e ottiene fama all'estero grazie alla serie tv HBO The Undoing - Le verità non dette. Qui ha avuto modo di sperimentarsi in scene con una attrice del calibro di Nicole Kidman: "Ci siamo baciate e non è stato per niente difficile - ha dichiarato a proposito delle scene di nudo, le più delicate - Ho chiuso gli occhi e mi sono buttata. Nicole è aperta, inclusiva, materna. Si preoccupa di tutti e con tutti vuole avere un contatto diretto. Alla fine delle riprese mi ha scritto una lettera bellissima che ho incorniciato. Dire che ha un talento smisurato e che starle vicino è stato fantastico mi pare scontato, sogno di avere un giorno la sua stessa empatia".

La vita privata di Matilda De Angelis

La sua è una famiglia di artisti. Ha un fratello minore, di nome Tobia, anch'esso attore ed anch'esso protagonista della serie tv Tutto può succedere.

Le velleità artistiche si manifestano con lei sin da adolescente, quando però tenta la carriera di cantante, prima che quella di attrice. Studia chitarra intorno ai dieci anni e, intorno ai tredici, compone i suoi primi brani: debutta come cantante a 16 anni nel gruppo musicale Rumba de Bodas, con cui incide un album pubblicato nel 2014.

Vanta oltre 378mila follower su Instagram. Numeri destinati a crescere dopo che aver calcato il palco del Festival di Sanremo 2021.

Poco o nulla è dato sapere della sua vita sentimentale. Le ultime notizie a tal proposito la volevano legata a Nato a Pescara al collega Andrea Arcangeli. Al momento risulta ufficialmente single. «Ora sono single - ha dichiarato di recente - Nel mio ambiente si tende a mettersi con chi fa lo stesso mestiere, viene naturale perché si hanno gli stessi interessi e problemi. Ma molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi costretta a parlare continuamente di lavoro. L’amore, però, è imprevedibile».