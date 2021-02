Max Gazzè a Sanremo 2021 con 'Il Farmacista': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Max Gazzè è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'Il Farmacista'. Con lui, sul palco dell'Ariston, un gruppo misterioso, La Trifluoperazina Monstery Band. Nella canzone, fra testo e musica, il cantautore biasima chi dice di avere la verità in tasca per ogni cosa, dispensando farmaci - con tanto di innominabili principi attivi - per ogni "tormento" e "magagna".

Max Gazzè a Sanremo 2021 con 'Il Farmacista': testo e video

(Si può fare!)

Polvere d’amore,

Té verde due bustine

E non mi dici

Più che non ti va…

Dimetisterone,

Poi Norgestrel in fiale

Per chiuderci

Una notte

In camera!

Son tutte

Soluzioni al naturale…

Amore

Mio,

Vedrai che male

Non ti fa…

Te le ho create io,

Ma in nome

Della scienza

Per quella tua tendenza

Alla rigidità!

Trifluoperazina,

Stramonio e Pindololo…

Un pizzico

Di Secobarbital:

Somministra

Prima

Di un logorroico

Assolo

E via anche questa

Smania di parlar!

Non c’è neppure

Controindicazione...

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni

Il video verrà pubblicato appena disponibile

Chi è Max Gazzè, a Sanremo 2021 con 'Il Farmacista'

Max Gazzè torna a Sanremo per la sesta volta. Nel '98 il suo esordio all'Ariston, tra le Nuove Proposte, con 'Una musica può fare', l'anno dopo è in gara tra i Big con 'Il timido ubriaco' e si classifica al quarto posto. Romano, classe 1967, è uno dei cantautori più apprezzati in Italia con 10 album di successo nel curriculum e un sodalizio artistico indimenticabile con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. A fine marzo uscirà il suo nuovo disco.