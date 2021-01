Sanremo, Amadeus non dice no alla moglie sul palco e annuncia una grande reunion: 883 in pole

Lavori in corso per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, confermata dal 2 al 6 marzo. Svelato il cast e risolta la questione pubblico - che sarà isolato in una nave da crociera e raggiungerà in piena sicurezza ogni sera l'Ariston - ora è il momento di scegliere ospiti e co-conduttori. Oltre a Elodie - protagonista di una delle cinque serate - e Achille Lauro, ospite fisso, Amadeus inizia a fare altri nomi.

All'Ariston potrebbe affacciarsi anche sua moglie Giovanna Civitillo: "Non ci ho ancora pensato", ha risposto il conduttore e direttore artistico ai microfoni di Rtl 102.5. "Non lo so - ha aggiunto scherzando - ho paura di chiedere a mia moglie, magari mi dice di no nel timore di scatenare polemiche... Per quanto le polemiche mi interessano poco: se penso con onestà che qualcosa serva al festival, lo faccio".

Sanremo 2021, Amadeus: "Spero di portare a casa un'altra reunion"

Sugli ospiti ha annunciato: "Spero di portare a casa un'altra reunion". Dopo i Ricchi e Poveri, che hanno infiammato il Festival lo scorso anno, questa edizione potrebbe essere lo scenario di un altro atteso ricongiungimento. Ed è subito partito il toto-reunion. A parte il desiderio degli Abba (difficilmente realizzabile per budget, logistica e complicazioni sulla 'spendibilità' di un ritorno con l'incertezza che ancora avvolge la scena live), in pole position ci sarebbero - a quanto apprende l'Adnkronos - gli 883. D'altronde, il pensiero corre subito a loro, visto che Max Pezzali ha annunciato un doppio concerto a Milano, il 9 e 10 luglio 2021, che segnerebbe il suo debutto in grande a San Siro. E lo stesso Pezzali, nelle interviste rilasciata a dicembre, aveva detto che "Mauro Repetto (cofondatore con Pezzali degli 883, ndr) è arruolato per questo evento a San Siro". "Nel 2021 saremo pronti a deliziare il pubblico anche con il ritorno di Mauro ad alto livello. Non sarà lì solo a far presenza, ma lo coinvolgerò molto profondamente nello spettacolo", aveva annunciato Pezzali. E chissà che un'anteprima di questo spettacolo non si realizzi al Teatro Ariston.

Sanremo 2021, Amadeus: "Prima gli ospiti italiani"

Il festival di quest'anno intende essere un momento di rinascita per tutti quei settori dello spettacolo, non solo la musica ma anche il teatro, che sono in grandissima sofferenza da quasi un anno, dunque priorità agli artisti itaaliani. Anche se questo "non vuol dire escludere artisti internazionali" ha fatto sapere Amadeus in diretta su Rtl 102,5. "Gli ospiti internazionali? Potrebbero esserci - ha detto - anche se vorrei fare un festival molto nazionale, pensare anche e soprattutto al settore musicale completamente a terra. Ci sono persone disoccupate da mesi, entourage di artisti che non lavorano: vorrei pensare a loro. A Sanremo dobbiamo rilanciare la musica, lo spettacolo, magari anche il teatro: mi auguro che i teatri possano riaprire, mi piacerebbe riaccendere i teatri in giro per l'Italia da Sanremo".

Sanremo 2021, Amadeus: "Sarei onorato della presenza di Emma e Alessandra Amoroso"

Sempre a proposito di ospiti, Amadeus non ha escluso la presenza di Emma e Alessandra Amoroso, ipotizzata da molti visto il loro feautiring (domani, venerdì 15 gennaio, uscirà il singolo 'Pezzo di cuore'). "Non è escluso che possano essere a Sanremo, anche se in questo momento non ne stiamo parlando" ha detto Amadeus, che le ha definite "due artiste fantastiche", aggiungendo: "Sarei onorato della loro presenza". Sarà comunque "un Sanremo affollato di grandi artisti", ha assicurato il direttore artistico e conduttore. Infine sulla presenza fissa di Achille Lauro: "Proporrà cinque quadri artistici che faranno un percorso nella musica e nel tempo. In questi giorni ne stiamo parlando, ci sono cinque idee fortissime, momenti di vero e proprio spettacolo. È un artista veramente completo, mi piace molto", ha sottolineato.