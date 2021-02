Covid a Sanremo: Moreno Conficconi degli Extraliscio positivo, band in isolamento

L'artista è risultato positivo al tampone antigenico prima di entrare all'Ariston per le prove

Mentre Sanremo, a meno di due settimane dal via, si popola dei protagonisti della 71esima edizione del Festival, si registra il primo positivo nel cast. Moreno Conficconi degli Extraliscio - detto il Biondo - è risultato positivo al tampone antigenico a cui si è sottoposto prima di entrare al Teatro Ariston per le prove, come da protocollo sanitario anti-Covid. A dare la notizia il sito del Secolo XIX.

Per la band, in gara al Festival, è scattato l'isolamento in attesa che il componente risultato positivo venga sottoposto al tampone molecolare. Nel frattempo è stato avviato anche il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti. Se venisse confermeta la positività, la band potrebe comunque sperare di partecipare al Festival se, dopo dieci giorni di quarantena, il tampone risultasse negativizzato, altrimenti ci sarebbe l'esclusione.

Chi sono gli Extraliscio

Lo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, la star del liscio Moreno Conficconi, detto il Biondo, e la "Voce di Romagna mia nel mondo" Mauro Ferrara sono gli Extraliscio. Con Mirco Mariani, Moreno il Biondo (entrambi fondatori e ideatori del progetto musicale Extraliscio) e Mauro Ferrara, sul palco dell'Ariston salirà anche Davide Toffolo, voce e chitarra dei Tre Allegri Ragazzi Morti e stimato fumettista. Sono in gara con la canzone 'Bianca Luce Nera'.