Ha aspettato che Bugo salisse sul palco dell’Ariston per prendersi quella che considera una rivincita, un anno dopo. Morgan ha fatto il suo show su Instagram e ha pubblicato “la versione integrale del testo di ‘Le brutte intenzioni’”, ossia la sua riscrittura di ‘Sincero’, il brano che entrambi portarono a Sanremo l’anno scorso. Lo aveva promesso e alla fine lo ha fatto.

Mentre Burgo si esibiva a Sanremo in solitaria, dopo il “fattaccio” dell’anno scorso, Morgan ha lanciato su Instagram il suo video con il testo riveduto di ‘Sincero’, quella stessa canzone che a un certo punto l’ex Bluvertigo usò contro il collega in diretta, provocandone l’uscita furiosa dal palco (e conseguente squalifica di entrambi) e uno dei momenti televisivi che resteranno nella storia del Festival e non solo.

Morgan e “il testo integrale di ‘Le brutte intenzioni’” contro Bugo a Sanremo

“Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. Queste le parole modificate rispetto ai versi originali di ‘Sincero’. Una provocazione che Bugo non aveva retto, decidendo di lasciare il palco e chiudendo lì una collaborazione difficile.

Quelle parole, insieme alla reazione di Morgan (“Che succede?”) e tutto il contorno, sono diventate nel giro di poco tempo un vero e proprio cult, con tanto di meme a inondare il web. Il resto del testo riscritto da Morgan prosegue più o meno sullo stesso tema, una sorta di flusso di coscienza contro Bugo (con riferimento anche a Valerio Soave, ex agente di Morgan poi dello stesso Bugo).

Il video di Morgan ha collezionato in poco tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni e migliaia di commenti.