Morgan fa il contro-festival su Instagram: tv muta e prende di mira Amadeus

Su Rai1 va in onda la finale di Sanremo Giovani, sui social è Morgan show. Il cantautore ha improvvisato un vero e proprio contro-festival su Instagram dopo che Amadeus ha comunicato in diretta la sua esclusione dalla giuria in seguito "al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi, in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private" per non essere stato ammesso tra i Big della 71esima edizione del Festival.

Morgan è a Sanremo, ma non ha messo piede al Casinò di Sanremo: "Sono qui in quel di Sanremo dove giunto per lavoro e non certo per vacanza, mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai uno nazionale - ha scritto su Instagram Morgan poco prima della diretta - Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. 'Addirittura?' vo a pensare! Chissà mai per qual motivo, forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale? Non sia mai, non son volgare, ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare, nonostante mi si ingaggi, allora me lo dica in fretta. Che io lo farei venire già da questa cameretta e facciam vedere a tutti che succede ma in diretta. Così allora apertamente si vedrà senza problema e ciascun giudicherà chi è la persona corretta e quali sono i farabutti".

Morgan contro Amadeus: "Sei così infame da avermi chiamato per poi non prendermi"

A pochi minuti dall'inizio della finale, Morgan va in diretta su Instagram, dal suo hotel, con la tv alle spalle sintonizzata su Rai1 ma muta. "Che io venga escluso nonostante sia stato l'artefice del successo dello scorso anno mi sembra una cattiveria ha tuonato - Non vengo preso in gara ma vengo preso per il c***. Tu sei veramente così infame da avermi chiamato, organizzato incontri, fatto venire gratis, facendomi rinunciare alla candidatura a sindaco di Milano, a mie spese, per poi non prendermi. Ma come ti permetti. Se stai bluffando ok, sto al gioco, ma se veramente è cosi e hai preso Bugo al posto mio io ti consegno il diploma di terza media a te e ai tuoi sciacalli. Avete pure fatto il comunicato in diretta, bravi. Vi siete impauriti. Non sono capace di essere violento, io sono un filantropo, un umanista. Non sono mai prepotente, ma non posso esimermi dall'esternare il mio dispiacere quando uno si comporta in modo sgradevole nei miei confronti. Quando le persone sono vili e scorrette, ti mancano di rispetto, io non posso abbassarmi al suo livello e mettermi a fare i giochi di potere". Poi prende la chitarra e canta l'ormai cult "Le brutte intenzioni la maleducazione", reinventando ancora il testo: "Un vero stronzo fa come fai tu, prende per il cu e te lo mette in cu. Volevi fare il cantante, competere a Sanremo, approfittare di chi ha il cuore generoso". Ma qui, a quanto pare, ce l'ha ancora con Bugo (che potrebbe essere annunciato tra i Big). Nei confronti di Amadeus è durissimo, e dopo aver pubblicato una serie di screenshot dei messaggi che gli ha mandato, chiude: "Avete capito la dinamica? Ancora volete dare addosso a una persona innocua che pensa solo a fare la musica? Non me ne frega nulla del resto. La cattiveria gratuita fa schifo. Un essere umano è stato cattivo con me e sono incazzato". Nel frattempo in diretta su Rai1 ci pensa Fiorello - in collegamento - a sdrammatizzare con l'amico Amadeus: "Sei un genio! Sei l'unico che fa un festival e non elimina i cantanti, ma i giurati".

