Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani, Amadeus: "Comportamento inaccettabile"

Morgan è stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani in seguito al duro sfogo social - e pare anche privato nei confronti di Amadeus - per non essere stato ammesso tra i Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico ha comunicato la decisione in diretta, appena iniziata la finalissima, in onda su Rai1.

"Vi sarete accorti che manca un quarto giurato" ha detto Amadeus, presentando la giuria televisiva che avrà il compito di decidere chi saranno i 6 giovani ad arrivare all'Ariston, a marzo, tra le Nuove Proposte. Il conduttore legge il comunicato ufficiale: "In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi, in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico e l'organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, ha escluso Morgan dalla giuria per salvaguardare la correttezza della gara". Si va avanti senza Morgan, dunque, con i 3 giudici Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù.

Lo sfogo di Morgan

Morgan quest'anno sul palco dell'Ariston non ci sarà. Una "scelta artistica" che lo ha fatto andare su tutte le furie. Su Instagram uno sfogo durissimo, senza fare sconti a nessuno, soprattutto ad Amadeus: "All'indomani dell'annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo 'il pacco di Natale', o 'la balla di Mozart' - si legge nel post - per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per 'scelta artistica', che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico". E ancora: "Infatti il mio buon umore mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica, in questo caso si tratta del mio lavoro di riarramgiamenti e di interpretazione in chiave moderna del repertorio della musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti fino all'impressionismo francese di Ravel e Satie, passando ovviamente per Bach e Beethoven che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori, ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no? Che ridere.